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futebol

VÍDEO: veja os gols de Cruzeiro x Pouso Alegre pelo Mineiro

A Raposa garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Estadual com a goleada...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 05:45

Publicado em 14 de Março de 2022 às 05:45

O Cruzeiro venceu sem dificuldades Pouso Alegre por 5 a 1, neste domingo, 13 de março, pela 10ª rodada dl Campeonato Mineiro. A Raposa chegou aos 22 pontos e confirmou sua classificação às semifinais da competição e reassumindo a vice liderança, ficando a três pontos do líder Atlético-MG. Os gols do time azul foram marcados por Daniel Júnio, João Paulo, duas vezes de pênalti, Waguininho e Rafael Santos. Carlos Guilherme descontou para o time do Sul de Minas, que está praticamente rebaixado, com apenas seis pontos em 10 jogos. Veja os gols no player acima. O estadual de Minas Gerais já definiu os os quatro classificados para as semifinais:: Atlético-MG, Athletic, Cruzeiro e Caldense. Resta agora definir em qual colocação cada equipe vai terminar a fase classificatória. Próximos jogos​O Cruzeiro encerra a primeira fase do Estadual no sábado, 19 de março, às 16h30, contra o Patrocinense, fora de casa. O Pousão terá pela frente o Uberlândia no mesmo dia e horário, em seu estádio, o Manduzão. O time azul teve uma tarde de muitos gols no Mineirão-(Divulgação / Twitter Cruzeiro)

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