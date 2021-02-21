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futebol

Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Sport na Ilha do Retiro

O resultado postivo deixou o time mineiro muito perto da vaga na fase de grupos da Libertadores 2021...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 19:02
O Atlético-MG conseguiu vencer o Sport por 3 a 2 neste domingo, 21 de fevereiro, na Ilha do Retiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e praticamente se garantiu na fase de grupos da Libertadores de 2021.
Os gols foram marcados por Jair, Rafael Thyere, contra, e Marrony, para o alvinegro. Thiago Neves e Dalberto anotaram os tentos do Leão.
O resultado levou o Atlético aos 65 pontos, na terceira posição, e depende apenas de si para evitar a disputa dos mata-matas das primeiras fases da competição sul-americana.
Apesar da derrota, o Sport está confirmado na primeira divisão de 2021, pois o Vasco empatou com o Corinthians e o Leão não poderá mais ser alcançado pela equipe carioca. A equipe de Pernambuco está com 42 pontos, na 14ª posição e briga por vaga na Sul-Americana. Confira os gols do duelo no vídeo acima.
SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA O Galo superou o Leão na Ilha e depende só de si para jogar a fase de grupos da Libertadores-(Marcelino Luis/Fotoarena/Lancepress!)

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