Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Santos no Mineirão

No reencontro do Santos com o seu ex-treinador, Jorge Sampaoli, que atualmente comanda o Atlético-MG, o Galo levou a melhor, em Belo Horizonte. No estádio do Mineirão, os atleticanos venceram o Peixe por 2 a 0, nesta terça-feira (26), em partida atrasada da 28ª rodada do Brasileirão.

Os dois gols do time mineiro foram marcado pelo atacante venezuelano Savarino, o primeiro, inclusive, logo aos dois minutos de partida, após bom passe de Nathan. O segundo foi anotado aos 21 minutos da etapa inicial, dessa vez com assistência milimétrica de Keno.