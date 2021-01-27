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Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Santos no Mineirão

O Atlético-MG assumiu a terceira posição após derrotar o Peixe e ainda sonha com o título...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 22:54

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 22:54
No reencontro do Santos com o seu ex-treinador, Jorge Sampaoli, que atualmente comanda o Atlético-MG, o Galo levou a melhor, em Belo Horizonte. No estádio do Mineirão, os atleticanos venceram o Peixe por 2 a 0, nesta terça-feira (26), em partida atrasada da 28ª rodada do Brasileirão.
Os dois gols do time mineiro foram marcado pelo atacante venezuelano Savarino, o primeiro, inclusive, logo aos dois minutos de partida, após bom passe de Nathan. O segundo foi anotado aos 21 minutos da etapa inicial, dessa vez com assistência milimétrica de Keno.
Com o revés, o Santos acumula a terceira derrota consecutiva no Brasileirão, enquanto o Galo volta a vencer depois de duas partidas, chegando a 57 pontos, ocupando a terceira posição.

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