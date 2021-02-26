Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Palmeiras no Mineirão

Em um jogo movimentado, o Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Jair e Sasha, garantindo o time mineiro na terceira posição, o que aumentará sua premiação no Brasileirão, que se encerrou nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, no duelo do Mineirão. A partida teve uma atuação digna dos meninos palmeirenses, que encararam o Galo de frente, mas a maior experiência e qualidade do alvinegro prevaleceu na partida. O time paulista terminou o campeonato na sétima posição, com 58 pontos. Os olhos do alviverde agora se voltam para a Copa do Brasil, que será decidida a partir de domingo, 28, com a decisão diante do Grêmio. Para o Galo, é hora de pensar em sua equipe, conseguir um novo técnico e brigar pelos torneios que irá disputar este ano.