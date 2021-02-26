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Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Palmeiras no Mineirão

O time mineiro ficou na terceira posição, enquanto o Verdão acabou na sétima posição ao término do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:12

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:12
Em um jogo movimentado, o Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Jair e Sasha, garantindo o time mineiro na terceira posição, o que aumentará sua premiação no Brasileirão, que se encerrou nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, no duelo do Mineirão. A partida teve uma atuação digna dos meninos palmeirenses, que encararam o Galo de frente, mas a maior experiência e qualidade do alvinegro prevaleceu na partida. O time paulista terminou o campeonato na sétima posição, com 58 pontos. Os olhos do alviverde agora se voltam para a Copa do Brasil, que será decidida a partir de domingo, 28, com a decisão diante do Grêmio. Para o Galo, é hora de pensar em sua equipe, conseguir um novo técnico e brigar pelos torneios que irá disputar este ano.
Próximos jogos​O Palmeiras inicia a luta por mais um título da Copa do Brasil no domingo, 28 de fevereiro, às 16h, contra o Grêmio, na arena do time gaúcho, pelo jogo de ida da decisão. Já o Galo joga no mesmo dia, contra a URT, às 18h15, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO SÉRIE A O Galo superou o Verdão e foi o terceiro melhor time do campeonato-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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