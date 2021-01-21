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Vídeo: veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Operário-PR pela Série B do Brasileiro

A Raposa conseguiu um resultado suado,que lhe garantiu a permanência na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 23:37

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 23:37

O Cruzeiro conseguiu três pontos importantes que afastam qualquer chance de rebaixamento à Série C. A Raposa venceu o Operário-PR por 2 a 1, gols de Rafael Sobis e Pottker, para o Cruzeiro, com Ricardo Bueno descontando para o Fantasma.
O duelo entre mineiros e paranaenses aconteceu nesta quarta-feira, 20 de janeiro, às 21h30, pela 36ª rodada da Série B.
O time azul, sem chances de acesso, subiu para a 13ª posição, com 47 pontos, oito a mais do que o Figueirense, 17º, primeiro na zona do rebaixamento. Em contrapartida, o Fantasma, que ainda sonha com a primeira divisão, ficou com 51 pontos, caindo para a sétima posição, ficando a cinco do CSA, quarto colocado.
VEJA COMO ESTÁ A BRIGA PELO ACESSO E FUGA DA 'DEGOLA' NA SÉRIE B A Raposa voltou a vencer e não tem mais risco de cair paraSérie C-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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