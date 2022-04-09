VÍDEO: veja os gols da vitória do Bahia sobre o Cruzeiro na Série B

O Bahia estreou vencendo o Cruzeiro por 2 a 0, gols de Victor Jacaré para a equipe baiana, nesta sexta-feira, 8 de abril, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 1ª rodada do Brasileiro da Série B. O duelo colocou frente a frente dois times que apresentaram credenciais para buscar uma das quatro vagas na elite nacional de 2023. Todavia, o Bahia soube se aproveitar de um defeito antigo deste Cruzeiro: as falhas defensivas. Veja os gols da partida no vídeo acima.