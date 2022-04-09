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VÍDEO: veja os gols da vitória do Bahia sobre o Cruzeiro na Série B

A Raposa não resistiu à força do Tricolor de Aço e saiu derrotada de Salvador na primeira rodada da segunda divisão nacional ...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 23:35

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 23:35

O Bahia estreou vencendo o Cruzeiro por 2 a 0, gols de Victor Jacaré para a equipe baiana, nesta sexta-feira, 8 de abril, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 1ª rodada do Brasileiro da Série B. O duelo colocou frente a frente dois times que apresentaram credenciais para buscar uma das quatro vagas na elite nacional de 2023. Todavia, o Bahia soube se aproveitar de um defeito antigo deste Cruzeiro: as falhas defensivas. Veja os gols da partida no vídeo acima.
Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo pela Série B no dia 12 de abril, terça-feira, às 21h30, contra o Brusque, no Mineirão. Já o Bahia encara o Náutico na sexta-feira, 15, às 21h30, no Estádio dos Aflitos, no Recife.

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