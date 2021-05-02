Vídeo: veja os gols da virada do América-MG sobre o Cruzeiro

Em um clássico movimentado e tenso, o América-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1 , de virada, gols de Ademir e Alê para o Coelho, com Rafael Sobis anotando o gol celeste.

Com o resultado, o time americano por até perder por um gol de diferença, que seguirá para a final do Campeonato Mineiro.

No campo e fora dele, o duelo foi muito disputado e a temperatura subiu no fim, com uma confusão na entrada dos vestiários, após uma série de discussões entre os jogadores do Cruzeiro com o técnico americano Lisca.