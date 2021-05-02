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Vídeo: veja os gols da virada do América-MG sobre o Cruzeiro

O Coelho superou a Raposa e está bem perto de chegar às semifinais do Mineiro...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 18:53
Em um clássico movimentado e tenso, o América-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1 , de virada, gols de Ademir e Alê para o Coelho, com Rafael Sobis anotando o gol celeste.
Com o resultado, o time americano por até perder por um gol de diferença, que seguirá para a final do Campeonato Mineiro.
No campo e fora dele, o duelo foi muito disputado e a temperatura subiu no fim, com uma confusão na entrada dos vestiários, após uma série de discussões entre os jogadores do Cruzeiro com o técnico americano Lisca.
Para conseguir ir à decisão, a Raposa precisará fazer dois gols de diferença no rival no jogo de volta das semifinais do Estadual. Veja os gols da virada americana no vídeo acima. O Coelho saiu atrás, mas conseguiu virar o jogo em cima da Raposa-(Mourão Panda/América-MG)

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