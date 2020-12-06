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Vídeo: veja os gols da goleada do Cruzeiro sobre o Brasil de Pelotas

A Raposa conseguiu o resultado no duelo pela 26ª rodada do Brasileiro da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 03:18

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 03:18

O Cruzeiro venceu bem o Brasil de Pelotas neste sábado, 5 de dezembro, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileiro da Série B. A Raposa goleou o time gaúcho por 4 a 1, com dois gols de Rafael Sobis, sendo um de placar do meio de campo, Arthur Caike e Jarro Pedroso, contra, para o time celeste. Bruno José descontou para o Xavante.
O resultado tirou o Cruzeiro da 15ª para a 11ª posição, com 34 pontos, enquanto o Brasil caiu para 14º, com 33 pontos. O “elevador” na tabela de classificação já faz a equipe mineira pensar em sonhar novamente com o G4, além de abrir 10 pontos para o Z4, consolidando a reação proposta por Felipão, de primeiro se livrar do rebaixamento, para depois pensar em acesso. Veja os gols da Raposa contra o Brasil. A Raposa conseguiu um placar elástico e voltou a sonhar com o G4-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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