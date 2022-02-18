VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu

O Fluminense chegou à sexta vitória consecutiva ao bater o Nova Iguaçu por 1 a 0, na última quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. O vídeo de bastidores divulgado pelo clube mostra uma previsão de André, autor do gol que garantiu os três pontos ao Tricolor, além do discurso do atacante Fred, que começou no banco de reservas.

- Abel chamou a nossa atenção antes do jogo para não haver soberba. Entrar para recuperar a nossa liderança. Temos aprendido como grupo, comunidade e temos crescido aqui de verdade. Cano, você vai lá, vai meter gol e vir abraçar a gente. Os 11 que estão lá dão a vida enquanto puder. Nós que entrarmos depois, pode ser um minuto, mesmo se não entrar, vamos dar a vida. Sabemos que o que traz paz pra gente são as vitórias e o que valoriza cada profissional são os títulos. A vantagem para chegarmos nas finais é importante. E é uma sequência boa para na terça-feira irmos confiantes para a primeira decisão - disse Fred.