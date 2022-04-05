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VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Flamengo pelo primeiro jogo da final do Carioca

Preleção foi marcada por lições aprendidas nas derrotas e motivação de David Braz; Cano protagonizou a vitória do Fluminense...
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Publicado em 

05 abr 2022 às 15:51

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 15:51

No último sábado, o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca ao empatar com o Flamengo, por 1 a 1, no Maracanã. Após a festa do título, o clube divulgou os bastidores da partida de ida, que terminou em vitória tricolor por 2 a 0. Durante a decisão, o time contou com o apoio dos torcedores, que mesmo em menor número fizeram pressão no estádio. No vestiário, Felipe Melo, David Braz e o presidente Mário Bittencourt motivaram o elenco e relembraram as lições aprendidas nas derrotas no estadual e Libertadores. Durante a preleção, David Braz também relembrou a classificação para a final. O zagueiro citou a liderança de Fred, que encorajou os companheiros no segundo tempo da partida, pouco antes do gol de Germán Cano. Ele também falou da motivação dos jogadores para vencer, e usou como exemplo a conquista da Taça Guanabara. Na partida, os lances importantes foram revisitados, assim como o primeiro gol do artilheiro do Flu. Na comemoração, é possível ver diversos copos sendo atirados em direção ao elenco, que se abraçava em frente ao setor do Flamengo. No segundo gol, Cano comemorou de uma forma diferente. Fã de golfe, ele simulou uma jogada do esporte na lateral do campo. Ao final dos 90 minutos, o elenco parabenizou o responsável pela vitória, e Cano mandou o recado para a torcida "fazer o L". Apesar do resultado, Yago Felipe ainda destacou que não era hora para comemorar, uma vez que o time teria o segundo jogo contra o Rubro-Negro. Suspenso na partida, Fred também marcou presença no vestiário e parabenizou os colegas. Mário Bittencourt, por sua vez, citou 'Sandálias da Humildade', crônica de Nelson Rodrigues. Cano marcou os dois gols do jogo (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

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