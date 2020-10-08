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VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Sport

Time de Domènec Torrent derrotou a equipe pernambucana, em casa, por 3 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 19:55

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 19:55

Na noite da última quarta-feira, o Flamengo aniquilou o Sport após uma atuação de almanaque na segunda etapa. Os três gols da vitória, por 3 a 0, vieram depois do intervalo e foram marcados por Pedro (2) e Gustavo Henrique. O duelo foi válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo foi realizado no Maracanã e marcou o retorno de Domènec Torrent, recuperado da Covid-19, à beira do gramado. O time do catalão, agora, soma 24 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileiro, cujo próximo adversário será o Vasco - neste sábado, às 17h, em São Januário.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

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