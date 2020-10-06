VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR

Depois de quase um mês, o Flamengo voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Athletico-PR foi derrotado pelos cariocas por 3 a 1, no Maracanã e pela 13ª rodada. A última vitória do Fla havia sido no dia 9 de setembro. A equipe foi comandada por Jordi Gris, já que o técnico, Domènec Torrent, e o auxiliar principal, Jordi Guerrero, se recuperam de Covid-19.