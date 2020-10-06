Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR

Equipe carioca venceu a paranaense por 3 a 1, com gols de Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. O duelo foi válido pela 13ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 13:03

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 13:03

Depois de quase um mês, o Flamengo voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Athletico-PR foi derrotado pelos cariocas por 3 a 1, no Maracanã e pela 13ª rodada. A última vitória do Fla havia sido no dia 9 de setembro. A equipe foi comandada por Jordi Gris, já que o técnico, Domènec Torrent, e o auxiliar principal, Jordi Guerrero, se recuperam de Covid-19.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Por falar na doença pandêmica, o Flamengo teve a volta de mais dez jogadores infectados no Equador, recentemente, e que colaboraram diretamente no triunfo ante a equipe paranaense. Os gols foram marcados por Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro e deixaram o clube com 21 pontos - no G4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados