VÍDEO: veja os bastidores da despedida e o último discurso de Gerson no vestiário do Flamengo

Gerson já foi ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros em definitivo, na tarde da última quinta-feira, mas o seu último discurso no vestiário, antes do jogo contra o Fortaleza, vencido por 2 a 1, no Maracanã, não deixou de ser registrado e compartilhado pelo Flamengo. Assim como os bastidores de sua derradeira partida. Assista aos destaques no vídeo acima.