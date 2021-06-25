VÍDEO: veja os bastidores da despedida e o último discurso de Gerson no vestiário do Flamengo

Gerson já foi ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros em definitivo, na tarde da última quinta-feira, mas o seu último discurso no vestiário, antes do jogo contra o Fortaleza, vencido por 2 a 1, no Maracanã, não deixou de ser registrado e compartilhado pelo Flamengo. Assim como os bastidores de sua derradeira partida. Assista aos destaques no vídeo acima.
Gerson viaja no sábado à França para defender as cores do Olympique de Marseille. O seu último discurso junto ao plantel do Fla, inclusive com a presença de dirigentes no vestiário, pode ser visto no vídeo abaixo:+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro