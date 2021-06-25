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VÍDEO: veja os bastidores da despedida e o último discurso de Gerson no vestiário do Flamengo

A caminho do Olympique de Marseille, meio-campista jogou a derradeira partida pelo Fla na última quarta-feira, em vitória diante do Fortaleza, no Maracanã...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 11:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 11:52
Gerson já foi ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros em definitivo, na tarde da última quinta-feira, mas o seu último discurso no vestiário, antes do jogo contra o Fortaleza, vencido por 2 a 1, no Maracanã, não deixou de ser registrado e compartilhado pelo Flamengo. Assim como os bastidores de sua derradeira partida. Assista aos destaques no vídeo acima.
Gerson viaja no sábado à França para defender as cores do Olympique de Marseille. O seu último discurso junto ao plantel do Fla, inclusive com a presença de dirigentes no vestiário, pode ser visto no vídeo abaixo:+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro

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