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futebol

Vídeo: veja o gol que deu a vitória ao Cruzeiro no clássico contra Galo

O time celeste anulou o rival e conseguiu sair com os três pontos no Mineirão...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 18:11
O Cruzeiro superou o favoritismo do Atlético-MG e derrotou o rival por 1 a 0, gol de Airton, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo, 11 de abril, no Mineirão. A partida teve grande equilíbrio e os ingredientes de sempre: muita disputa, emoção e confusão no final, com as expulsões de Pottker e Hulk. Pelo lado do Cruzeiro, o triunfo dá confiança para o restante da competição, com destaque para a aplicação tática e na marcação, anulando as principais armas do Galo no jogo. Já no Galo, o time de Cuca não conseguia penetrar na defesa celeste, sendo envolvido pelo sistema defensivo do time azul. Hulk entrou em campo e foi uma peça sem efetividade no campo e ainda saiu de campo expulso. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 17 pontos, ficando na vice-liderança de forma provisória. O Atlético-MG segue líder, com 21 pontos, mas sofrendo sua segunda derrota no campeonato. Veja o gol do duelo centenário no vídeo acima. Airtton foi o autor do gol cruzeirense no clássico diante do Galo-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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