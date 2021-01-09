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futebol

VÍDEO: veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Sampaio Corrêa

A Raposa triunfou no Nordeste graças ao gol de Willian Potkker, aos 3 minutos do 1º tempo...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 00:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 00:00

Com muito sofrimento e suor, o Cruzeiro voltou a vencer na Série B. A Raposa derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, gol de Willian Pottker, nesta sexta-feira, 8 de janeiro, no Castelão, em São Luis, capital do Maranhão. A Raposa marcou seu tento logo no início do jogo, mas outra vez optou por uma postura reativa na maior parte do jogo e ainda contou com a perda de Pottker, expulso, prejudicando o time, que jogou quase toda a segunda etapa com um homem a menos. O time maranhense não conseguiu a igualdade por estar em uma noite ruim no seu ataque, principalmente com o artilheiro Caio Dantas, que não vai às redes há mais de um mês. Com o triunfo, o time azul voltou para a 11ª posição, com 44 pontos, ficando a oito pontos da zona do rebaixamento. Já o Bolívia Querida caiu para 9º, com 45, se distanciando do G4.

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