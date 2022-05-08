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futebol

VÍDEO: veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio pela Série B

Com o resultado, a Raposa alcançou a vice-liderença do campeonato, enquanto os gaúchos seguem na quarta posição do torneio...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2022 às 18:42
No duelo dos maiores campeões da Série B, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1 a 0, gol contra de Rodrigo Ferreira, e chegou aos 13 pontos, assumindo a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 8 de maio, pela sexta rodada da competição, no Independência. Veja o gol do jogo no vídeo acim
Todavia, o time do sul também é candidato ao acesso, pois demonstrou que tem força para encarar qualquer time da segunda divisão nacional. O Grêmio ficou com 10 pontos na classificação e está na quarta colocação, ainda dentro do G4.
O Cruzeiro entra em campo pela Série B no dia 15 de maio, às 16h, contra o Náutico, no Aflitos, pela sétima rodada da competição, no Recife. Já o Grêmio encara o Ituano, em Itu, na segunda-feira, 16, às 20h. Antes, o Cruzeiro tem o duelo de volta pela Copa do Brasil contra o Remo, quinta-feira, 12, em BH. O Cruzeiro de Edu conseguiu levar a melhor sobre o Grêmio, assumindo a vice-liderança da Série B-(Staff images/Cruzeiro)

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