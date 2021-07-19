VÍDEO: veja imagens do treino em campo reduzido do Flamengo no CT do Brasiliense

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

No dia seguinte à goleada de 5 a 0 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, o Flamengo se reapresentou no CT do Brasiliense na tarde desta segunda-feira. Com atividades físicas e um trabalho com bola em campo reduzido, Renato Gaúcho iniciou a preparação da equipe para o duelo com o Defensa y Justicia, quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

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Veja imagens do treino do Flamengo no CT do Brasiliense: Enquanto jogadores que foram titulares na vitória sobre o Bahia fizeram apenas trabalho regenerativo, o restante do elenco participou do treino comandado por Renato Gaúcho. O treinador contou, inclusive, com dois reforços importantes: Rodrigo Caio e Bruno Henrique.

Recuperados de problemas físicos, a dupla desfalcou o Flamengo na partida deste domingo. Eles ficaram em tratamento no Rio de Janeiro e se juntaram à delegação rubro-negra em Brasília, nesta segunda. O treino de terça-feira será determinante para definir a presença deles no jogo decisivo de quarta.