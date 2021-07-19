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futebol

VÍDEO: veja imagens do treino em campo reduzido do Flamengo no CT do Brasiliense

Rubro-Negro se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para o confronto com o Defensa y Justica, pelas oitavas de final da Libertadores...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 18:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No dia seguinte à goleada de 5 a 0 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, o Flamengo se reapresentou no CT do Brasiliense na tarde desta segunda-feira. Com atividades físicas e um trabalho com bola em campo reduzido, Renato Gaúcho iniciou a preparação da equipe para o duelo com o Defensa y Justicia, quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
+ Lyon define valor para negociar Thiago Mendes com o Flamengo
Veja imagens do treino do Flamengo no CT do Brasiliense: Enquanto jogadores que foram titulares na vitória sobre o Bahia fizeram apenas trabalho regenerativo, o restante do elenco participou do treino comandado por Renato Gaúcho. O treinador contou, inclusive, com dois reforços importantes: Rodrigo Caio e Bruno Henrique.
Recuperados de problemas físicos, a dupla desfalcou o Flamengo na partida deste domingo. Eles ficaram em tratamento no Rio de Janeiro e se juntaram à delegação rubro-negra em Brasília, nesta segunda. O treino de terça-feira será determinante para definir a presença deles no jogo decisivo de quarta.
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da LibertadoresCom 1-0 de margem no placar, o Rubro-Negro reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

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