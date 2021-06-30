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futebol

VÍDEO: veja imagens do recente treino tático de Ceni para o próximo jogo do Flamengo

Delegação rubro-negra embarca para Mato Grosso na tarde desta quarta. A partida contra o Cuiabá será quinta-feira, na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 12:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 12:07
Com a presença de titulares, o Flamengo treinou na última terça-feira em prosseguimento à preparação para a partida contra o Cuiabá, marcada para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assista ao vídeo acima com imagens do treino tático aplicado por Rogério Ceni.
O Flamengo seguirá com seis desfalques para encarar o Cuiabá: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.
+ Veja a tabela do Brasileirão

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