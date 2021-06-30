VÍDEO: veja imagens do recente treino tático de Ceni para o próximo jogo do Flamengo

Com a presença de titulares, o Flamengo treinou na última terça-feira em prosseguimento à preparação para a partida contra o Cuiabá, marcada para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assista ao vídeo acima com imagens do treino tático aplicado por Rogério Ceni.