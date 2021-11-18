VÍDEO: veja a bela jogada do gol do Flamengo na vitória sobre o Corinthians

O Flamengo foi empurrado pela torcida durante os 90 minutos e, nos acréscimos, alcançou o gol da vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, após belíssima jogada individual de Rodinei e cabeçada certeira de Bruno Henrique. O duelo foi realizado nesta quarta-feira e válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Assista ao lance no vídeo acima.