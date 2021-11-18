Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

VÍDEO: veja a bela jogada do gol do Flamengo na vitória sobre o Corinthians

Rubro-Negro venceu o Timão por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, no Maracanã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 00:01

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:01

O Flamengo foi empurrado pela torcida durante os 90 minutos e, nos acréscimos, alcançou o gol da vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, após belíssima jogada individual de Rodinei e cabeçada certeira de Bruno Henrique. O duelo foi realizado nesta quarta-feira e válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Assista ao lance no vídeo acima.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo, agora, viaja para o Rio Grande do Sul, onde visitará o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 34ª, neste sábado.
Crédito: BrunoHenriquemarcouogoldavitóriadoFlamengosobreoCorinthians(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados