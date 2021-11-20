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VÍDEO: torcedores sobem em ônibus do Flamengo e conversam com jogadores por 'janelinha'

AeroFla foi marcado por comoção da torcida rubro-negra durante trajeto no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 21:02

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 21:02

A Nação fez festa com a delegação do Flamengo nesta sexta-feira durante o trajeto desde o Ninho do Urubu até o Galeão, onde a equipe partiu rumo à Porto Alegre - após disputar dois jogos na capital gaúcha, a equipe irá direto para Montevidéu, sede da final da Libertadores 2021.
Durante o "AeroFla", já nas proximidades do aeroporto, alguns torcedores se empolgaram e subiram no ônibus do Rubro-Negro. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, como pode ser visto acima, alguns fãs conseguiram uma brecha e colocaram a cabeça dentro do veículo e gritaram palavras de apoio.> Veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da Liberta- Gabigol, sou teu fã! Pra cima, isso é Flamengo, parceiro! Pra cima, João (Gomes). "Vambora", Gabigol sou teu fã - gritou um dos torcedores.
Inclusive, posteriormente, um deles deu entrevista à TV Record em que mostrava, empolgado, um pedaço arrancado do ônibus do Flamengo.

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