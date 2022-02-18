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futebol

VÍDEO: Thiago Maia inicia processo de recuperação no Flamengo; assista

Durante o treino da última segunda-feira, o volante sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda e precisou ser levado ao hospital para um procedimento cirúrgico
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Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:55
O Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, com uma novidade em sua parte interna do CT: Thiago Maia deu início à recuperação após sofrer um corte profundo na perna esquerda e precisar ser levado para às pressas para o hospital. Assista às atividades na academia no vídeo acima.
ENTENDA O CASO
Na última segunda-feira, durante o treino, o meio-campista sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. Assim, ele foi levado ao hospital para ser submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia - realizado com sucesso, como o Flamengo informou - e exames complementares.

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