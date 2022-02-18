VÍDEO: Thiago Maia inicia processo de recuperação no Flamengo; assista

O Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, com uma novidade em sua parte interna do CT: Thiago Maia deu início à recuperação após sofrer um corte profundo na perna esquerda e precisar ser levado para às pressas para o hospital. Assista às atividades na academia no vídeo acima.
ENTENDA O CASO
Na última segunda-feira, durante o treino, o meio-campista sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. Assim, ele foi levado ao hospital para ser submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia - realizado com sucesso, como o Flamengo informou - e exames complementares.