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futebol

[VÍDEO]: Relembre grandes momentos de Cristiano Ronaldo na Juventus

Atacante português de 36 anos deixou a Juventus nesta sexta-feira para voltar ao Manchester United...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 15:49
Cristiano Ronaldo deixou a Juventus nesta sexta-feira ao retornar para o Manchester United, clube que defendeu entre os anos de 2003 e 2009. Pela equipe italiana, o atacante português disputou um total de 134 jogos e marcou 101 gols.

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