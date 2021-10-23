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VÍDEO: Pelé, da estreia aos 15 anos até a consagração eterna

O 'Rei do Futebol' comemora 81 anos neste sábado (23). Veja vídeo especial feito em homenagem ao eterno camisa 10, que deixou rastros de gols e títulos nos gramados
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Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2021 às 07:00
Neste sábado (23), o maior camisa 10 da história do futebol, Pelé, celebra 81 anos. E não faltam lembranças sobre o "Rei do Futebol".
Confira um vídeo especial sobre a carreira de Pelé. De sua estreia pelo Santos, com apenas 15 anos, passando pelos três títulos de Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, até sua aposentadoria no New York Cosmos em 1977, se tornando uma referência para todas as gerações seguintes. Assista acima!Pelé tinha só 15 anos quando iniciou sua carreira como profissional. E não parou mais de fascinar torcidas (Reprodução

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