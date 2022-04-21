VÍDEO: Pablo treina no Maracanã após passar por situação curiosa em jogo do Flamengo

Pela primeira vez desde que foi contratado pelo Flamengo, Pablo foi relacionado para um jogo. O embate foi diante do Palmeiras, nesta quarta, no Maracanã, válido pela quarta rodada (antecipada) do Brasileiro e encerrado em 0 a 0. O zagueiro ficou no banco de reservas e foi chamado por Paulo Sousa para entrar em campo, já nos acréscimos, mas o juiz encerrou a partida antes. Depois, treinou no gramado - assista no vídeo acima.
Pablo deu corridas no campo ao lado do preparador físico do Fla. Ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no dia 18 de março, um dia após ser apresentado. Contratado junto ao Lokomotiv-RUS, não atua desde o dia 12 de dezembro.
Veja abaixo o zagueiro esperando para estrear - o que teve que ser adiado. > Veja a tabela do Brasileirão