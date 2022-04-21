VÍDEO: Pablo treina no Maracanã após passar por situação curiosa em jogo do Flamengo

Pela primeira vez desde que foi contratado pelo Flamengo, Pablo foi relacionado para um jogo. O embate foi diante do Palmeiras, nesta quarta, no Maracanã, válido pela quarta rodada (antecipada) do Brasileiro e encerrado em 0 a 0. O zagueiro ficou no banco de reservas e foi chamado por Paulo Sousa para entrar em campo, já nos acréscimos, mas o juiz encerrou a partida antes. Depois, treinou no gramado - assista no vídeo acima.