VÍDEO: os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Altos na Copa do Brasil

Com um time alternativo, o Flamengo suou, mas venceu o Altos-PI por 2 a 1, de virada, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi realizado no último domingo, num lotado Estádio Albertão, em Teresina. Assista aos bastidores no vídeo acima.

Com a vantagem no confronto, o Flamengo volta a enfrentar o Altos no dia 11 de maio. A partida foi transferida para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, já que o Maracanã está fechado para reforma do gramado. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar às oitavas de final da Copa.