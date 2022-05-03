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VÍDEO: os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Altos na Copa do Brasil

De virada, Rubro-Negro venceu por 2 a 1, pela partida de ida da terceira fase do torneio...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 10:51

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2022 às 10:51
Com um time alternativo, o Flamengo suou, mas venceu o Altos-PI por 2 a 1, de virada, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi realizado no último domingo, num lotado Estádio Albertão, em Teresina. Assista aos bastidores no vídeo acima.
Com a vantagem no confronto, o Flamengo volta a enfrentar o Altos no dia 11 de maio. A partida foi transferida para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, já que o Maracanã está fechado para reforma do gramado. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar às oitavas de final da Copa.
> Veja a tabela da Libertadores

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