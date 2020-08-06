VÍDEO: o Botafogo chega preparado para o Brasileirão? Assista análise

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com as chegadas de Keisuke Honda e Salomon Kalou e a utilização dos jovens oriundos das categorias de base, o Botafogo aspira ficar longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro chegou a lutar contra as posições inferiores da tabela na edição passada, mas espera passar ileso em 2020.

Como a equipe comandada por Paulo Autuori chega para o Brasileirão? Sergio Santana, setorista do Botafogo no LANCE!, analisou os últimos treinamentos da equipe e os comportamentos táticos dos possíveis titulares.

Observação: o vídeo foi gravado antes da partida entre Botafogo e Bahia, inicialmente marcada para o próximo domingo, às 11h, ser adiada.