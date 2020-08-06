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VÍDEO: o Botafogo chega preparado para o Brasileirão? Assista análise

Sergio Santana, setorista do Botafogo no LANCE!, comenta sobre os treinamentos e reforços do Alvinegro visando o começo da competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 16:28

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:28

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com as chegadas de Keisuke Honda e Salomon Kalou e a utilização dos jovens oriundos das categorias de base, o Botafogo aspira ficar longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro chegou a lutar contra as posições inferiores da tabela na edição passada, mas espera passar ileso em 2020.
Como a equipe comandada por Paulo Autuori chega para o Brasileirão? Sergio Santana, setorista do Botafogo no LANCE!, analisou os últimos treinamentos da equipe e os comportamentos táticos dos possíveis titulares.
Observação: o vídeo foi gravado antes da partida entre Botafogo e Bahia, inicialmente marcada para o próximo domingo, às 11h, ser adiada.
CONFIRA O VÍDEO

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