VÍDEO: novo preparador de goleiros do Flamengo rouba a cena ao motivar Diego Alves; assista

Nesta primeira semana de trabalhos com a nova comissão técnica, o elenco do Flamengo tem se adaptado às atuais exigências e ao perfil de cada profissional que chegou com o técnico Paulo Sousa. E, no treino desta quinta, o português Paulo Grilo, preparador de goleiros, roubou a cena quando registrado numa atividade, pela maneira que motivou Diego Alves. Veja no vídeo acima.