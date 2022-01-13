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VÍDEO: novo preparador de goleiros do Flamengo rouba a cena ao motivar Diego Alves; assista

Nas redes sociais, o português Paulo Grilo ainda comentou: 'Feliz e super motivado por todos os dias fazer o que mais amo'...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 16:34

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 16:34

Nesta primeira semana de trabalhos com a nova comissão técnica, o elenco do Flamengo tem se adaptado às atuais exigências e ao perfil de cada profissional que chegou com o técnico Paulo Sousa. E, no treino desta quinta, o português Paulo Grilo, preparador de goleiros, roubou a cena quando registrado numa atividade, pela maneira que motivou Diego Alves. Veja no vídeo acima.
- Vai, pá, f***-se! Levanta, Diego! Tu és um grande guarda-redes, c***! Ai, desculpa, fiquei entusiasmado com tanta defesa! - falou Grilo.
Nas redes sociais, Paulo Grilo compartilhou o vídeo produzido pela "FlaTV" e escreveu o seguinte:
- Feliz e super motivado por todos os dias fazer o que mais amo. Trabalhar e desfrutar com os meus goleiros rumo aos nossos sonhos - postou.
> Confira a tabela do Carioca-2022

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