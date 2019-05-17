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Joia capixaba

Vídeo: No ES, Richarlison vibra com convocação para a Copa América

O atacante capixaba esteve na casa dos avós, em Nova Venécia, para acompanhar a convocação da Seleção Brasileira

Publicado em 

17 mai 2019 às 14:34

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 14:34

Foi ao lado da família, em Nova Venécia, que o capixaba Richarlison acompanhou e comemorou muito a convocação para disputar a Copa América pela Seleção Brasileira. Cerca de 40 pessoas se juntaram na sala da casa dos avós paternos do atacante do Everton, da Inglaterra. O jogador admite que ficou ainda mais nervoso por ser o último nome chamado pelo técnico Tite na coletiva de imprensa, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (17).
"Fiquei nervoso por ter sido o último da lista. Eu sempre sonhei com isso, agora é continuar focado, chegar lá bem e representar o meu Estado e a minha cidade. É uma emoção muito grande, Seleção Brasileira é onde milhões de jogadores querem estar, então sou privilegiado e agora sou o cara mais feliz do mundo."
Com convocações recentes para a Seleção Brasileira, Richarlison conta que a emoção desta vez foi ainda maior. "É uma sensação diferente. Antes eu estava sendo convocado para amistoso e eu também ficava ansioso, hoje eu acho que foi o dia que mais fiquei ansioso. Estou muito feliz pela convocação e agora é dar o meu melhor".
Veja o vídeo da reação de Richarlison e sua família:

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