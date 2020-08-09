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Vídeo mostra Messi pedindo calma a jogadores para manter resultado contra o Napoli: 'Não sejamos idiotas'

Após Barcelona abrir 3x1 no primeiro tempo, argentino disse aos companheiros para valorizarem vantagem. Nas últimas duas temporadas, Barça levou viradas e foi eliminado...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 13:19

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 13:19

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona soube manter a organização defensiva e avançou às quartas da Champions League ao bater o Napoli por 3x1, no Camp Nou. Porém, o retrospecto recente da equipe no torneio fez Messi pedir atenção redobrada na volta para o segundo tempo. Vários jogadores se reuniram no túnel para ouvir o argentino, que foi contundente ao pedir concentração (veja no vídeo abaixo):
- Acho que eles vão entrar mais fortes no segundo tempo, vamos manter a calma. Temos dois gols de vantagem. Não sejamos idiotas - disse. O Barcelona vinha de duas eliminações traumáticas nas temporadas passadas, o que pode ter motivado o alerta de Messi. Em 2017/18, o Barça venceu a Roma por 4x1 no Camp Nou, em jogo válido pelas quartas de final. Porém, sofreu um surpreendente 3x0 na volta e acabou eliminado.
No ano seguinte, mais uma reviravolta: após vencer o Liverpool por 3x0 na ida da semifinal, derrota por 4x0 em Anfield e eliminação. Desta vez, com um gol do argentino e o placar construído no primeiro tempo, coube ao Barcelona segurar o resultado - com sucesso.

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