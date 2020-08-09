Vídeo mostra Messi pedindo calma a jogadores para manter resultado contra o Napoli: 'Não sejamos idiotas'

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O Barcelona soube manter a organização defensiva e avançou às quartas da Champions League ao bater o Napoli por 3x1, no Camp Nou. Porém, o retrospecto recente da equipe no torneio fez Messi pedir atenção redobrada na volta para o segundo tempo. Vários jogadores se reuniram no túnel para ouvir o argentino, que foi contundente ao pedir concentração (veja no vídeo abaixo):

- Acho que eles vão entrar mais fortes no segundo tempo, vamos manter a calma. Temos dois gols de vantagem. Não sejamos idiotas - disse. O Barcelona vinha de duas eliminações traumáticas nas temporadas passadas, o que pode ter motivado o alerta de Messi. Em 2017/18, o Barça venceu a Roma por 4x1 no Camp Nou, em jogo válido pelas quartas de final. Porém, sofreu um surpreendente 3x0 na volta e acabou eliminado.