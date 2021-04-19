VÍDEO: Mancuello, do Vélez, marca belo gol de falta antes de reencontrar o Flamengo pela Libertadores; veja

Crédito: Divulgação / Vélez Sarsfield

O Flamengo estreará na Libertadores, pelo Grupo G, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, contra o Vélez Sarsfield-ARG, em Buenos Aires. Já na capital argentina, o time de Rogério Ceni chega para o confronto após tropeços, diferente do rival, que venceu no último fim de semana com direito a gol de Mancuello, meia ex-Rubro-Negro. E foi um belo arremate colocado de falta. Na vitória por 2 a 0 sobre o Hurácan, pelo Campeonato Argentino, Mancuello fez, curiosamente, um tipo de gol que o Fla não marca desde junho de 2018, com Diego, que chegou a disputar vaga com o argentino nos anos anteriores.

Assista ao recente gol de falta de Mancuello:CUIDADO COM A 'LEI DO EX'

Principal articulador do Vélez e potencial promovedor da "lei do ex" nesta terça, Mancuello projetou o reencontro com o Flamengo.

- O trabalho que estamos fazendo desde o semestre passado é muito bom. Nas últimas semanas surgiram algumas dúvidas por falhas nossas, mas nós corrigimos. Na terça-feira, pela Copa, vamos deixar nossas nossas vidas - disse Mancuello, quem marcou 10 gols em 69 partidas pelo Rubro-Negro.

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