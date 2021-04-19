Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: Mancuello, do Vélez, marca belo gol de falta antes de reencontrar o Flamengo pela Libertadores; veja
futebol

VÍDEO: Mancuello, do Vélez, marca belo gol de falta antes de reencontrar o Flamengo pela Libertadores; veja

Cuidado com a 'lei do ex'! Meia argentino é o principal articulador do Vélez Sarsfield, rival do Rubro-Negro na estreia da Libertadores: 'Pela Copa, vamos deixar nossas nossas vidas'...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 14:54
Crédito: Divulgação / Vélez Sarsfield
O Flamengo estreará na Libertadores, pelo Grupo G, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, contra o Vélez Sarsfield-ARG, em Buenos Aires. Já na capital argentina, o time de Rogério Ceni chega para o confronto após tropeços, diferente do rival, que venceu no último fim de semana com direito a gol de Mancuello, meia ex-Rubro-Negro. E foi um belo arremate colocado de falta. Na vitória por 2 a 0 sobre o Hurácan, pelo Campeonato Argentino, Mancuello fez, curiosamente, um tipo de gol que o Fla não marca desde junho de 2018, com Diego, que chegou a disputar vaga com o argentino nos anos anteriores.
Assista ao recente gol de falta de Mancuello:CUIDADO COM A 'LEI DO EX'
Principal articulador do Vélez e potencial promovedor da "lei do ex" nesta terça, Mancuello projetou o reencontro com o Flamengo.
- O trabalho que estamos fazendo desde o semestre passado é muito bom. Nas últimas semanas surgiram algumas dúvidas por falhas nossas, mas nós corrigimos. Na terça-feira, pela Copa, vamos deixar nossas nossas vidas - disse Mancuello, quem marcou 10 gols em 69 partidas pelo Rubro-Negro.
+ Veja a tabela completa da Libertadores 2021
Para o jogo desta terça, o Flamengo ainda treina hoje, a partir das 16h, no CT do Boca Juniors. O LANCE! transmitirá a estreia da equipe Ceni na Libertadores em Tempo Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados