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Vídeo: Luiz Adriano viaja, Felipe Melo fica e nova lista do Palmeiras na Libertadores

Confira as principais notícias desta segunda-feira (14) do Verdão; camisa 30 será desfalque e centroavante titular jogará na volta da competição continental...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 20:58
Crédito: Reprodução
O 'Boletim do Nosso Palestra' desta segunda-feira (14) traz as novidades sobre a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores, além de atualizar as situações físicas de Felipe Melo e Luiz Adriano. Confira:

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