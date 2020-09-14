Vídeo: Luiz Adriano viaja, Felipe Melo fica e nova lista do Palmeiras na Libertadores

O 'Boletim do Nosso Palestra' desta segunda-feira (14) traz as novidades sobre a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores, além de atualizar as situações físicas de Felipe Melo e Luiz Adriano. Confira:
Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:58
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