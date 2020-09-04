VÍDEO: L! analisa início de Domenèc no Flamengo e projeta retorno da Libertadores

Diante do Bahia, na última quarta-feira, o Flamengo alcançou a segunda vitória consecutiva no Brasileiro e, agora com 11 pontos e , entrou de vez na briga pelo topo da competição. E mais: Domènec Torrent, que acumulou tropeços nas primeiras rodadas, passou a entrar em rota de sintonia com a torcida.

Diante desse cenário, o LANCE!, com o editores Aigor Ojêda, Tadeu Rocha e Lazlo Dalfovo, setorista do Flamengo, analisou prós e contras do começo da trajetória do catalão no Rubro-Negro - em sete jogos, até aqui, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas. Além disso, o trio projetou o retorno da equipe à Libertadores, o que ocorrerá no dia 17 de setembro (veja mais aqui).