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VÍDEO: L! analisa início de Domenèc no Flamengo e projeta retorno da Libertadores

Fla alcançou a segunda vitória consecutiva com Dome, na última quarta, e empolgou a torcida rumo à briga pelo Brasileirão. E a Libertadores está batendo à porta... Veja a análise...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 14:46
Diante do Bahia, na última quarta-feira, o Flamengo alcançou a segunda vitória consecutiva no Brasileiro e, agora com 11 pontos e , entrou de vez na briga pelo topo da competição. E mais: Domènec Torrent, que acumulou tropeços nas primeiras rodadas, passou a entrar em rota de sintonia com a torcida.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Diante desse cenário, o LANCE!, com o editores Aigor Ojêda, Tadeu Rocha e Lazlo Dalfovo, setorista do Flamengo, analisou prós e contras do começo da trajetória do catalão no Rubro-Negro - em sete jogos, até aqui, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas. Além disso, o trio projetou o retorno da equipe à Libertadores, o que ocorrerá no dia 17 de setembro (veja mais aqui).

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