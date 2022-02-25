VÍDEO: jogadores e funcionários do Flamengo doam 300 cestas básicas aos desabrigados em Petrópolis

Depois de fornecer seis toneladas de suprimentos, o Flamengo segue coletando donativos à cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que passou por uma tragédia há alguns dias por causa de enchentes e deslizamentos de terra que soterraram casas.
> Saiba como ajudar através de doações promovidas pelo Flamengo
Quanto a compromissos no campo, o Flamengo volta a campo neste domingo. O time de Paulo Sousa enfrenta o Resende, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.