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VÍDEO: jogadores e funcionários do Flamengo doam 300 cestas básicas aos desabrigados em Petrópolis

Assista às imagens das doações sendo entregues rumo à cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro, assolada por recentes enchentes e deslizamentos de terra...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 14:15
Depois de fornecer seis toneladas de suprimentos, o Flamengo segue coletando donativos à cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que passou por uma tragédia há alguns dias por causa de enchentes e deslizamentos de terra que soterraram casas.
> Saiba como ajudar através de doações promovidas pelo Flamengo
Quanto a compromissos no campo, o Flamengo volta a campo neste domingo. O time de Paulo Sousa enfrenta o Resende, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

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