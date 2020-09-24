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VÍDEO: Gómez salva Palmeiras no Paraguai; confira notas e comentários

Assista às avaliações do desempenho do elenco do Verdão contra o Guaraní
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Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 18:35
Crédito: Reprodução
O Palmeiras empatou sem gols com o Guaraní, pela Copa Libertadores, na noite de ontem (23), e o setor defensivo foi o destaque da partida. Confira o desempenho de cada um dos palmeirenses no Uruguai.

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