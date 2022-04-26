VÍDEO: goleiros do Flamengo fazem disputa extrovertida em treinamento; assista

O Dia do Goleiro é comemorado neste dia 26 de abril, e, na última segunda-feira, o Flamengo compartilhou um vídeo com os seus torcedores no qual aparecem justamente s goleiros do clube em uma disputa extrovertida durante atividade aplicada por Paulo Grilo, o preparador da posição no Ninho do Urubu. Veja no vídeo acima.