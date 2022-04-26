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futebol

VÍDEO: goleiros do Flamengo fazem disputa extrovertida em treinamento; assista

Dia do Goleiro: Rubro-Negro ainda lançou nova camisa dedicada à posição...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 13:49
O Dia do Goleiro é comemorado neste dia 26 de abril, e, na última segunda-feira, o Flamengo compartilhou um vídeo com os seus torcedores no qual aparecem justamente s goleiros do clube em uma disputa extrovertida durante atividade aplicada por Paulo Grilo, o preparador da posição no Ninho do Urubu. Veja no vídeo acima.
> Veja a tabela da Libertadores
Já por conta da data de hoje, o Flamengo aproveitou a oportunidade para lançar o novo uniforme de arqueiros da temporada 2022, cuja cor predominante é a azul.

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