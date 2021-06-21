VÍDEO: Flamengo vence o Botafogo de virada por 4 a 3 na Copa Rio Sub-17; veja os gols

Em duelo de reviravoltas, o Flamengo aplicou uma virada impressionante e venceu o Botafogo por 4 a 3, nesta segunda-feira, pela Copa Rio Sub-17. Rodriguinho, Ítalo Gomes, Samuel e Paulo Roberto marcaram os gols rubro-negros na partida, que foi disputada na Gávea. Assista aos lances no vídeo abaixo.
Vale destacar que o Flamengo privilegia a disputa do Brasileirão da categoria e jogou com uma equipe considerada reserva, enquanto o Botafogo usou força máxima. Mesmo assim, o Rubro-Negro foi superior em grande parte da partida e criou diversas chances de gol.
Rodriguinho abriu o placar para o Flamengo, mas em seguida o Botafogo foi eficiente e conseguiu virar em duas chances isoladas, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o rival ainda ampliou a vantagem para 3 a 1 e aí começou a virada rubro-negra: três gols em sequência, sendo o último nos acréscimos, garantiram a vitória por 4 a 3.
Com o resultado, o Flamengo chegou aos 11 pontos, se manteve na liderança da competição e encaminhou a classificação às semifinais. O próximo compromisso rubro-negro na Copa Rio Sub-17 será contra o Boavista, no sábado, às 11h (horário de Brasília), no CT das Vargens.