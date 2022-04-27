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VÍDEO: Flamengo realiza Media Day para o Dia do Goleiro; assista

Santos, Hugo, Matheus Cunha e Diego Alves posaram fotos e vídeos no Ninho do Urubu...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 16:59
Os goleiros do Flamengo - Santos, Hugo, Matheus Cunha e Diego Alves - posaram para o media day (fotos e vídeos) especial em homenagem ao dia dedicado à posição, comemorado na última terça-feira (26), no Ninho do Urubu. O quarteto posou para imagens com os novos uniformes da temporada 2022. Veja no vídeo acima.
> GALERIA - Os projetos de novos estádios dos clubes brasileiros
Recém-divulgada, a nova camisa de goleiros do Flamengo, predominante azul, foi lançada com o valor de R$ 279,99, com tamanhos P, M, G, GG, 2GG e 3GG nas lojas oficiais do Flamengo. A personalização de nome (máximo de 13 caracteres) e número (máximo de dois) custa R$ 45.
O PRÓXIMO JOGO DO FLA
> Confira a tabela da Libertadores

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