VÍDEO: Flamengo realiza Media Day para o Dia do Goleiro; assista

Os goleiros do Flamengo - Santos, Hugo, Matheus Cunha e Diego Alves - posaram para o media day (fotos e vídeos) especial em homenagem ao dia dedicado à posição, comemorado na última terça-feira (26), no Ninho do Urubu. O quarteto posou para imagens com os novos uniformes da temporada 2022. Veja no vídeo acima.

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Recém-divulgada, a nova camisa de goleiros do Flamengo, predominante azul, foi lançada com o valor de R$ 279,99, com tamanhos P, M, G, GG, 2GG e 3GG nas lojas oficiais do Flamengo. A personalização de nome (máximo de 13 caracteres) e número (máximo de dois) custa R$ 45.

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