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VÍDEO: Felipe Melo é cercado por torcedores do Fluminense e tem discussão acalorada em desembarque

Veterano foi um dos jogadores que pararam para conversar com os torcedores no Galeão...
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Publicado em 

17 mar 2022 às 11:00

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:00

Menos de 24 horas depois da eliminação precoce nos pênaltis na terceira fase da Libertadores, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (17) sob protestos de alguns torcedores que foram ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e sobrou para o técnico Abel Braga, o presidente Mário Bittencourt e para Felipe Melo, um dos jogadores que falharam na disputa de pênaltis.
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