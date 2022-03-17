VÍDEO: Felipe Melo é cercado por torcedores do Fluminense e tem discussão acalorada em desembarque

Menos de 24 horas depois da eliminação precoce nos pênaltis na terceira fase da Libertadores, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (17) sob protestos de alguns torcedores que foram ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e sobrou para o técnico Abel Braga, o presidente Mário Bittencourt e para Felipe Melo, um dos jogadores que falharam na disputa de pênaltis.