Vídeo: expulsos no clássico, Hulk e Pottker protagonizam briga

Em uma confusão sem necessidade, os dois atacantes começaram a brigar e foram expulsos. Hulk encerrou uma tarde horrível pelo Galo, sem nenhum acerto. Confira a confusão no vídeo acima. Após saírem de campo, ainda ficaram trocando ofensas e precisaram ser separados na entrada dos vestiários do Mineirão, que presenciou o clássico dos 100 anos entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa venceu por 1 a 0, gol de Airton.Hulk e Pottker foram expulsos e ainda queriam brigar nos vestiários-(Reprodução/TV Globo)