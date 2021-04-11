Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vídeo: expulsos no clássico, Hulk e Pottker protagonizam briga

Os dois se estranharam durante o jogo e ainda tentaram se agredir quando desceram para os vestiários do Mineirão...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 20:27
Em uma confusão sem necessidade, os dois atacantes começaram a brigar e foram expulsos. Hulk encerrou uma tarde horrível pelo Galo, sem nenhum acerto. Confira a confusão no vídeo acima. Após saírem de campo, ainda ficaram trocando ofensas e precisaram ser separados na entrada dos vestiários do Mineirão, que presenciou o clássico dos 100 anos entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa venceu por 1 a 0, gol de Airton.Hulk e Pottker foram expulsos e ainda queriam brigar nos vestiários-(Reprodução/TV Globo)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados