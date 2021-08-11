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VÍDEO: Dirigentes filmam foguetório no hotel do Flamengo em Assunção: 'Na picaretagem não vão levar'

Rubro-Negro enfrenta o Olimpia nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 11:30

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 11:30

Crédito: Reprodução
As primeiras horas desta quarta-feira no hotel do Flamengo, em Assunção, foram marcadas pelo barulho. Torcedores do Olimpia se reuniram nos arredores do local e promoveram a queima de fogos durante toda a madrugada. Os dois times se enfrentam nesta quarta, às 19h15 (de Brasília), pela jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
+ Olimpia x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesO foguetório foi relatado por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Rodrigo Dunshee, vice jurídico do Rubro-Negro, nas redes sociais. Os dirigentes, que também estão hospedados no hotel, filmaram a ação dos torcedores paraguaios e postaram no Twitter (veja abaixo).
+ Entre os maiores do Flamengo na Libertadores, Everton Ribeiro fala ao L! e celebra feito: 'Isso é surreal'
- Muitos fogos a noite inteira aqui no Paraguai. Duas da manhã , quatro e agora perto das cinco. Segue o jogo. Libertadores, glória eterna - postou Braz. - Paraguaios soltando fogos de hora em hora. Para vocês saberem. Zero segurança e repressão. Mas na picaretagem não vão levar - postou Dunshee. O foguetório em frente a hotéis de delegações é uma prática comum em jogos da Libertadores. A ideias das torcidas adversárias é dificultar o sono dos jogadores rivais na noite que antecede os jogos.
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores
Olimpia e Flamengo começam a decidir uma vaga nas semifinais da Libertadores na noite desta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Manuel Ferreira. A partida de volta será na próxima semana, no Mané Garrincha, em Brasília.

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