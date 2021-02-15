VÍDEO: Diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro desabafa: 'O que aconteceu hoje foi um absurdo'

A derrota do Vasco para o Internacional por 2 a 0, na tarde deste domingo, em São Januário, certamente continuará rendendo ao longo da semana. Tudo porque o primeiro gol do Colorado, marcado por Rodrigo Dourado, não teve uma consulta concreta da arbitragem ao VAR devido um erro que paralisou a imagem do árbitro de vídeo. O clube da Colina já afirmou que irá entrar com uma representação junto à CBF para anular a partida. Clique no player acima e confira o que o diretor executivo do Vasco falou.