Vídeo de Felipe Melo viraliza em rede social e faz Fluminense alcançar topo do ranking de visualizações

Nesta quarta, o site Marketing Esportivo divulgou a lista de interações semanais dos clubes em redes sociais. No período entre 8 e 14 de dezembro, o Fluminense alcançou 264 mil pessoas no Facebook e 419 mil no Twitter. No Instagram, um vídeo de Felipe Melo viralizou e atingiu 1,92 milhões de ações. O sucesso da gravação foi ainda maior no Tik Tok, que chegou a 207 mil e fez o Tricolor atingir o topo do ranking.No vídeo, Felipe Melo diz que 'o ousado chegou', fazendo referência ao seu apelido. No Instagram, o Fluminense alcançou a quinta posição do ranking, melhor colocação desde a criação da listagem. Em entrevista ao site Copa Libertadores, em 2019, o volante explicou a origem da brincadeira. - Ousado é ousado (risos). Isso veio de uma brincadeira de amigos, a gente jogando videogame, em brincadeiras nossas, um chamava o outro de ousado e acabou pegando. É normal com uma figura pública que as pessoas vistam a camisa daquilo que você fala. Isso vem lá de fora. Na Turquia, eu falava ousado e as pessoas repetiam sem saber. “Ousado, ousado, o que é ousado?”. Aqui no Brasil vestiram a camisa, onde eu vou me chamam de Ousado. Eu ganhei um cachorro de presente que já veio com nome Ousado. Pegou.