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futebol

Vídeo de Felipe Melo viraliza em rede social e faz Fluminense alcançar topo do ranking de visualizações

Gravação alcançou 2,5 milhões de interações no Tik Tok; Fluminense atingiu melhor posição no ranking do Instagram até hoje...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 16:02

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 16:02

Nesta quarta, o site Marketing Esportivo divulgou a lista de interações semanais dos clubes em redes sociais. No período entre 8 e 14 de dezembro, o Fluminense alcançou 264 mil pessoas no Facebook e 419 mil no Twitter. No Instagram, um vídeo de Felipe Melo viralizou e atingiu 1,92 milhões de ações. O sucesso da gravação foi ainda maior no Tik Tok, que chegou a 207 mil e fez o Tricolor atingir o topo do ranking.No vídeo, Felipe Melo diz que 'o ousado chegou', fazendo referência ao seu apelido. No Instagram, o Fluminense alcançou a quinta posição do ranking, melhor colocação desde a criação da listagem. Em entrevista ao site Copa Libertadores, em 2019, o volante explicou a origem da brincadeira. - Ousado é ousado (risos). Isso veio de uma brincadeira de amigos, a gente jogando videogame, em brincadeiras nossas, um chamava o outro de ousado e acabou pegando. É normal com uma figura pública que as pessoas vistam a camisa daquilo que você fala. Isso vem lá de fora. Na Turquia, eu falava ousado e as pessoas repetiam sem saber. “Ousado, ousado, o que é ousado?”. Aqui no Brasil vestiram a camisa, onde eu vou me chamam de Ousado. Eu ganhei um cachorro de presente que já veio com nome Ousado. Pegou.
Crédito: FelipeMeloviralizounoTikTokeInstagramcomovídeo'Oousadochegou'(Divulgação

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