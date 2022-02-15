VÍDEO: Confira o que Fagner, do Corinthians, falou após recuperação de dores na coxa

O lateral-direito Fagner, do Corinthians, treinou normalmente na última segunda-feira (14), após ficar de fora dos dois últimos trabalhos no Timão, devido a dores musculares na região posterior da coxa direita, que iniciaram no segundo tempo da vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Mirassol, na última quinta-feira (10). Confira no vídeo acima as declarações do ídolo corintiano, que deixou de ser dúvida para o próximo compromisso do Timão, nesta quarta-feira (16), ás 21h35, contra o São Bernardo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Paulistão.