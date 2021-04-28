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futebol

VÍDEO: confira a reação de Pedro ao ver o golaço contra Unión La Calera

À 'FlaTV', atacante do Flamengo ainda brincou com a 'braçada' que teve que dar em Arrascaeta para ir à rede na vitória da última quarta, por 4 a 1, no Maracanã...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 12:35
O Flamengo recebeu o Unión La Calera na última quarta-feira, no Maracanã, e goleou por 4 a 1, em duelo válido pela 2ª rodada do Grupo G da Libertadores. Arrascaeta marcou, Gabigol fez dois gols, mas o golaço da noite veio de Pedro, que limpou a zaga com classe e encobriu o goleiro com uma cavadinha. Veja no no vídeo acima a reação dele ao assistir, ainda no vestiário, à sua pintura.
+ Fla na liderança: veja a tabela completa da Libertadores
Enquanto olhava para a tela do celular, ouviu de Diego: "Pedro Guilherme, você é ridículo!". Já Arrascaeta passou no momento e também brincou: "C***, tirou a bola de mim", o que fez com que o camisa 21 falasse da "braçada" que teve que dar no uruguaio para ficar limpo na jogada e anotar o golaço diante dos chilenos, além de elogiar o "bolão" do Vitinho.

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