VÍDEO: confira a reação de Pedro ao ver o golaço contra Unión La Calera

O Flamengo recebeu o Unión La Calera na última quarta-feira, no Maracanã, e goleou por 4 a 1, em duelo válido pela 2ª rodada do Grupo G da Libertadores. Arrascaeta marcou, Gabigol fez dois gols, mas o golaço da noite veio de Pedro, que limpou a zaga com classe e encobriu o goleiro com uma cavadinha. Veja no no vídeo acima a reação dele ao assistir, ainda no vestiário, à sua pintura.

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