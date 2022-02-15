VÍDEO: com discurso de Fábio, veja os bastidores da vitória do Fluminense sobre a Portuguesa

O Fluminense assumiu a liderança do Campeonato Carioca no último domingo, ao vencer a Portuguesa por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. Com um time formado praticamente só por reservas, coube ao goleiro Fábio o discurso no vestiário depois do triunfo. Em vídeo de bastidores divulgado pelo clube, o jogador de 41 anos pediu entrega.
- Jogamos muito. Controlamos o jogo, criamos, tudo que foi trabalho foi colocado em prática. Todo mundo aproveitando as oportunidades, fazendo um grupo forte. Isso gera respeito para quem está fora. Os caras vão vir enfrentar a gente de outro jeito já, vão ter mais dificuldades - disse.