VÍDEO: Bruno Henrique recebe homenagem do Flamengo no dia do seu aniversário; assista

Um dos maiores ídolos da atual geração do Flamengo, Bruno Henrique completa 31 anos nesta quinta-feira, dia 30 de dezembro. De férias, assim como todo o plantel rubro-negro, o atacante recebeu felicitações do clube com uma postagem especial, com direito a vídeo de gols marcantes. Veja acima!

- Hoje é aniversário do Rei dos Clássicos, Bruno Henrique. O craque completa 31 anos, nesta quinta. Com o Manto, ele já conquistou o Carioca (2019, 2020 e 2021), o Brasileiro (2019 e 2020), a Libertadores (2019), a Recopa (2020) e a Supercopa (2020 e 2021) e marcou MUITOS gols importantes pelo Mengão! Nação, esforça-te para parabenizar o BH - postou o Flamengo nas redes sociais.