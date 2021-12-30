Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: Bruno Henrique recebe homenagem do Flamengo no dia do seu aniversário; assista
futebol

VÍDEO: Bruno Henrique recebe homenagem do Flamengo no dia do seu aniversário; assista

Atacante e ídolo rubro-negro completa 31 anos neste dia 30 de dezembro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 18:34

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 18:34

Um dos maiores ídolos da atual geração do Flamengo, Bruno Henrique completa 31 anos nesta quinta-feira, dia 30 de dezembro. De férias, assim como todo o plantel rubro-negro, o atacante recebeu felicitações do clube com uma postagem especial, com direito a vídeo de gols marcantes. Veja acima!
- Hoje é aniversário do Rei dos Clássicos, Bruno Henrique. O craque completa 31 anos, nesta quinta. Com o Manto, ele já conquistou o Carioca (2019, 2020 e 2021), o Brasileiro (2019 e 2020), a Libertadores (2019), a Recopa (2020) e a Supercopa (2020 e 2021) e marcou MUITOS gols importantes pelo Mengão! Nação, esforça-te para parabenizar o BH - postou o Flamengo nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados