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VÍDEO: Baile de Favela! Rebeca Andrade é recepcionada por MC João e comemora medalhas na Olimpíada

Medalhista de ouro e prata nos Jogos Olímpicos e medalha participou de homenagens feitas pelo Flamengo...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 16:50
Com um ouro no salto e prata no individual geral nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Rebeca Andrade recebeu uma homenagem do Flamengo, em seu retorno ao Brasil. O clube promoveu o encontro da ginasta de 22 anos com o MC João, autor de Baile de Favela, funk que embalou o solo da atleta vinculada ao Rubro-Negro no Japão. Veja no vídeo acima.
- Fiquei muito feliz. Gostaria de agradecer toda a torcida, todo o apoio que o Flamengo dá para todas nós. Isso é muito importante. Para mim é um prazer ser a representante e ser inspiração para todas essas crianças. Estou muito feliz. Essas medalhas não são só minhas. Todas as gerações que já passaram fizeram parte desse processo. Espero que as próximas gerações façam ainda mais sucesso. É igual foguete, gente, só vai pra cima - disse Rebeca.

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