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VÍDEO: Atuações e mais um empate do Palmeiras no Allianz Parque

Verdão volta a tropeçar em casa pelo Campeonato Brasileiro e Patrick de Paula é o destaque positivo contra o Flamengo. Confira como foi o desempenho dos palmeirenses...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:05

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 10:05
Crédito: Patrick de Paula se 'salvou' em outra atuação ruim do Palmeiras (Divulgação
O Palmeiras empatou com o Flamengo, no Allianz Parque, e segue sem vencer no estádio pelo Campeonato Brasileiro. Patrick de Paula, autor do gol, foi o destaque positivo. Veja o sobe e desce dos palmeirenses contra o Fla:

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