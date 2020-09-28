VÍDEO: Atuações e mais um empate do Palmeiras no Allianz Parque

O Palmeiras empatou com o Flamengo, no Allianz Parque, e segue sem vencer no estádio pelo Campeonato Brasileiro. Patrick de Paula, autor do gol, foi o destaque positivo. Veja o sobe e desce dos palmeirenses contra o Fla:
Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:05
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