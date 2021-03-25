VÍDEO: assista aos irreverentes bastidores do Media Day do Flamengo para a temporada 2021

Não faltaram criatividade e irreverência no Media Day do Flamengo para a temporada 2021, na qual, sob o comando de Rogério Ceni, o grupo principal já tem data para estrear: dia 31 de março, contra o Bangu, pela 7ª rodada do Carioca. Veja os bastidores do ensaio fotográfico do elenco no vídeo acima.