Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: assista aos irreverentes bastidores do Media Day do Flamengo para a temporada 2021
futebol

VÍDEO: assista aos irreverentes bastidores do Media Day do Flamengo para a temporada 2021

Elenco do Rubro-Negro realizou ensaio fotográfico nesta semana, no Ninho do Urubu...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:58
Não faltaram criatividade e irreverência no Media Day do Flamengo para a temporada 2021, na qual, sob o comando de Rogério Ceni, o grupo principal já tem data para estrear: dia 31 de março, contra o Bangu, pela 7ª rodada do Carioca. Veja os bastidores do ensaio fotográfico do elenco no vídeo acima.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Até a unificação do elenco, na segunda-feira (29), serão, ao todo, 21 sessões de treinamento em rotina de pré-temporada no Ninho. Antes, mais precisamente neste sábado, o time alternativo comandado por Maurício Souza se despede em jogo contra o Boavista, em Bacaxá, às 21h05.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente de trabalho: conheça os direitos do trabalhador para proteção e recuperação
Curva da Jurema é um dos pontos impróprios para banho em Vitória
Mancha na Guarderia tem causas ambientais e estruturais, diz estudo preliminar
Cauã das Chagas Freitas, de 20 anos (à esquerda), e Lorran da Silva Ferreira, de 21 anos (à direita)
Polícia conclui investigação e prende suspeitos de matar homem em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados