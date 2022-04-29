VÍDEO: Abel Braga se despede do Fluminense e explica pedido de demissão: 'Foi ficando pesado'

Na última quinta-feira, Abel Braga pediu demissão do Fluminense. Após conquistar o Carioca, mas ver o time cair de rendimento nas outras competições, o técnico sentiu o peso das críticas de parte da torcida e comunicou a sua saída antes do treino no CT Carlos Castilho. Após o ocorrido, ele explicou sua decisão aos tricolores na FluTV, e afirmou que o principal motivo era a infelicidade que vinha sentindo nas últimas semanas. (Mailson Santana/Fluminense FC)- É com pesar, mas acima de tudo com alegria porque foi mais uma passagem. O que representa pra mim é isso [a camisa do Fluminense]. É em um momento difícil, porque completei a terceira passagem com nove títulos. Fico extremamente feliz por isso. É com pesar, por ter consciência plena do que o Fluminense representa pra mim, aquilo que o Fluminense fez por mim, e ter a exata dimensão daquilo que o torcedor hoje está passando. Apesar de estar saindo com 68% de aproveitamento. Depois da conquista do estadual, nós sentimos que a equipe caiu de produção. É verdade, mas ao mesmo tempo foram sete jogos, três vitórias, três empates e duas derrotas. - disse o técnico.